Capo d’Orlando (Me): differenziata, bene la raccolta di oli vegetali

Si è attestata al 56,05% la percentuale della raccolta differenziata a novembre a Capo d’Orlando, nel messinese. A renderlo noto è la stessa amministrazione guidata dal sindaco Franco Ingrillì.

Una leggera flessione rispetto ad ottobre dovuta all’apertura a singhiozzo degli impianti di conferimento. Il problema, questo, si legge in un comunicato dalla casa comunale, “comune alla quasi totalità dei centri siciliani. Una parte consistente della differenziata è infatti ferma al centro comunale di Pissi in attesa di essere trasferita negli impianti di trattamento”.

Bene il dato per la raccolta di oli vegetali esausti che, grazie a diversi contenitori dislocati in diverse zone del centro e delle frazioni, in poco più di due settimane hanno permesso una raccolta di più di 300 litri di olio.

I contenitori di raccolta dell’olio si trovano oltre ch al centro comune di raccolta di Pissi, in piazza Trifilò, sul lungomare Andrea Doria tra il palavalenti e il cineteatro, piazza Librizzi, via Torrente Forno, San Martino, Piscittina, San Giuseppe, San Gregorio e Scafa.

“Siamo dispiaciuti – commenta il sindaco Ingrillì – per la flessione nella percentuale di raccolta differenziata dovuta a cause esterne, ma questo non pregiudica lo sforzo compiuto fino ad ora, teso a ridurre il conferimento dell’indifferenziato.

Proseguiamo sulla strada tracciata con determinazione, con l’obiettivo di raggiungere benefici per l’ambiente e per i cittadini – conclude Ingrillì”.