Belpasso (Ct): nascondeva nel casolare fucile e munizioni, arrestato

Antonino Mantineo nascondeva in un casolare nella sua disponibilità un’arma clandestina e delle munizioni. Lo hanno scoperto i carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza di reato.

L’uomo, 57 anni, dovrà rispondere di detenzione di armi clandestine e relative munizioni. Nel corso di una delle numerose battute eseguite dalla speciale unità dell’arma nelle zone rurali nella provincia etnea, finalizzate alla ricerca di armi e droga, i militari hanno perquisito la proprietà dell’uomo in contrada Pezza del Medico fino a trovare le armi e le munizioni.

Sotto sequestro sono finiti un fucile tipo doppietta calibro 12 con la matricola resa illeggibile, 32 cartucce marca remington calibro 12 a pallettoni e una cartucciera.

Il fucile, in ottimo stato di conservazione, nei prossimi giorni sarà inviato al Ris di Messina per essere sottoposto agli esami di natura tecnico-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregresse azioni criminose. Per l’arrestato sono stati disposti i domiciliari.