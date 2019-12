Catania: il comitato Terranostra chiede un piano di sicurezza in vista delle festività

Mancano poche settimane alle festività natalizie e già questo weekend rappresenta un banco di prova importante in termini di vivibilità e viabilità per la città di Catania. Le lunghe code e il traffico in tilt sono scene ben note ai pendolari durante le ore di punta in via Vittorio Emanuele, viale Odorico da Pordenone, viale Ruggero di Lauria, viale Ulisse, viale Bolano, via Garibaldi, via Umberto, via Etnea, corso Italia e Via Vittorio Veneto.

Il comitato Terranostra si chiede cosa succederà quando la consueta corsa al regalo entrerà nel vivo. “Già in questi giorni, attraverso iniziative specifiche, l’amministrazione ha attivato una serie di programmi per incentivare l’uso del mezzo pubblico come l’autobus o la metropolitana – scrive il comitato in un comunicato a firma del componente Carmelo Sofia – Il comitato plaude a questo genere di iniziative e al tempo stesso chiede al sindaco Pogliese, sempre attento a questo genere di problematiche, di avviare ulteriori opere e interventi che diano vita ad un nuovo piano viario specifico già dalla prossima settimana.

Una questione – prosegue Carmelo Sofia – che va approfondita ulteriormente per evitare la paralisi del traffico in vaste aree a forte vocazione commerciale. In questo contesto è fondamentale collocare pattuglie della polizia municipale per evitare manovre pericolose che rischiano di mandare la viabilità in tilt nelle principali porte d’ingresso a Catania: via Domenico Tempio, la circonvallazione, viale Africa, via Messina, via Sebastiano Catania e via Vincenzo Giuffrida.