Catania: “io valgo perché…partecipo”

Domani 3 dicembre alle 09.00 negli spazi dell’istituto per ciechi Ardizzone Gioeni di Catania si terrà la giornata internazionale delle persone con disabilità “io valgo perché…partecipo”. A prendere parte alla manifestazione anche gli studenti dell’IRISS Francesco Morvillo di Catania.

Giovani, disabilità e inclusione sono i grandi temi al centro dell’appuntamento che coinvolgerà gli studenti in una giornata caratterizzata da laboratori inclusivi, attività ad impatto sociale e racconti di testimonial.

L’appuntamento nasce da un progetto condiviso tra il centro di prossimità Mosaico, l’associazione C’era domani Librino, l’istituto Morvillo in collaborazione con la comunità Papa Giovanni XXIII, per sensibilizzare le nuove generazioni a conoscere le tante forme di inclusione e costruire una comunità che non lasci indietro nessuno.

L’iniziativa si inserisce nel cartellone nazionale di eventi Io Valgo, promossi dalla Comunità Papa Giovanni XXIII proprio in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre. Un appuntamento per sottolineare l’urgenza di abbattere le barriere non solo architettoniche ma soprattutto culturali e sociali, favorendo una piena integrazione delle persone disabili in tutti gli ambiti della comunità.

Durante l’evento gli studenti potranno approfondire le attività svolte per includere i più fragili e sperimentare il valore di partecipare, raccontare e ascoltare. Il valore di far parte di una Comunità che include ed è attenta ai diritti dei disabili.

Dalla comunicazione sociale alle forme di danza inclusiva passando per le attività di arte e cultura, questi i laboratori che coinvolgeranno gli studenti in una giornata dall’alto contenuto formativo. Tutto attraverso testimonianze e racconti di persone che nella loro vita personale hanno vinto la grande sfida dell’inclusione.