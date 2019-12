Catania: nel quartiere San Cristoforo “ad un certo punto”

Come una grande festa che abbraccia tutti, un momento di gioia per le famiglie e gli abitanti del quartiere per ribadire che nessuno è escluso. Questo il senso dell’iniziativa “Ad un certo punto”, promossa da Fondazione Ebbene e patrocinata da comune di Catania, che si svolgerà domani 1 dicembre, alle ore 17.30, negli spazi di Vivi in Energia, nel cuore di San Cristoforo.

Special guest dell’appuntamento sarà Giuseppe Castiglia, che incontrerà le famiglie, i giovani e gli abitanti del quartiere per donare arte e cultura.

“Con questa iniziativa che Giuseppe Castiglia ha accolto con grande sensibilità – spiega Edoardo Barbarossa Presidente di Fondazione Ebbene – vogliamo far conoscere le esperienze di prossimità, solidarietà e impegno civile presenti a San Cristoforo e le azioni di “promozione dal basso” realizzate proprio dai cittadini per rigenerare il loro quartiere”.

Teatro dell’iniziativa, Vivi in Energia, la Palestra per Tutti, nata dal sogno di due coniugi, che rimasti senza lavoro decidono di rigenerare, con il sostegno di Fondazione Ebbene, uno spazio da dedicare allo sport e alla cultura. Un luogo di Prossimità rivolto a tutti: alle famiglie in condizioni disagiate che non possono permettersi di frequentare attività per il tempo libero, ai disabili che faticano a trovare un luogo che li accolga ma anche ad ogni cittadino catanese che voglia trascorrere i propri momenti di svago , “scegliendo” così un’azione etica divenuta oggi sostenibile. Ad allietare la sereata saranno anche le musiche del cantante Martino.