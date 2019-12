Catania: Michele Cutro incorona la pasticceria Menza

Saro Menza è stato nominato “maestro di pasticceria” dal cavaliere dei vip Michele Cutro. La pasticceria attiva a Catania dal 1863 ha ricevuto l’importante riconoscimento da parte del noto critico e personaggio televisivo.

Il critico gastronomico e musicale sanremese, conosciuto come il cavaliere dei vip,nel corso della cerimonia ha letto le motivazioni. “al maestro Menza che della pasticceria ha fatto chimica applicata, a colui che riesce con immensa dolcezza, a conquistare i palati più esigenti e quelli più semplici, grazie Maestro, saremo sempre più discepoli, sempre assetati di nutrirci del suo sapere”.

Il tour culturale è promosso dalla federazione Cooking show sotto il patrocinio del sovrano ordine di San Giovanni di Gerusalemme, cavalieri di malta OSJ nella reggenza magistrale del principe protettore SAR don Thorbjon Paternò castello di Carcaci e di Aragona con la collaborazione dell’officina della sana alimentazione di Loretta Dichiara della Dichiara federico srl unip.

La pasticceria è un’arte in continua crescita, ma non deve mai perdere la sua genuinità, la sua vera essenza è la semplicità. Il bar ristorante pasticceria Menza è una lunga tradizione generazionale ultracentenaria nata nel 1863 da Paolo Menza. “La sua famiglia è una famiglia d’arte – afferma il cavaliere dei vip Michele Cutro – la predilezione per questa golosa arte è una passione che nella famiglia Menza si tramanda di generazione in generazione; da sempre questa famiglia catanese propone dolci genuini creati con materie prime di qualità, capaci di rinchiudere in un solo morso tutta l’essenza della classica pasticceria di una volta. Menza a Catania è un cognome simbolo di garanzia e golosità; il lavoro di Menza è stato coltivato con amore, infinita passione e profonda dedizione. Si aggiunga poi il talento e tanta esperienza, che rappresentano gli ingredienti perfetti che ritroviamo nei dolci firmati Menza dal 1863. Le creazioni di Menza hanno il sapore della tradizione, sono semplici e raffinati, hanno gusto e carattere; oggi molte pasticcerie propongono gourmet particolari ma poveri di gusto. Il bar ristorante pasticceria Menza – conclude il critico Michele Cutro – è alla continua ricerca di sapori e profumi della terra siciliana, attraverso il costante lavoro e la creatività”.

Il patron di casa Saro Menza afferma: “non mi aspettavo di ricevere un premio così prestigioso, è stata per me una grandissima sorpresa – afferma Saro Menza, con voce emozionata e con l’umiltà che lo contraddistingue – ringrazio Michele Cutro e Loretta Dichiara dell’Officina della Sana Alimentazione per questo riconoscimento. Ci tengo a ringraziare tutto il mio staff e mia sorella Patrizia sempre presenti e pronti ad incoraggiarmi nel mio lavoro”.