Pedara (Ct): picchia moglie e suocera davanti ai figli, arrestato

Ha picchiato la moglie e la suocera in presenza dei due figlioletti dopo che la moglie aveva deciso di lasciarlo. A Pedara, nel catanese, i carabinieri hanno arrestato un 30enne del posto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati commessi nei confronti della moglie coetanea e della suocera di 52 anni.

L’uomo si è contrariato perché la moglie aveva chiamato a sostegno la madre perché decisa a lasciare definitivamente la casa coniugale portando con sé i due figlioletti di uno e 10 anni. L’uomo ha minacciato la donna per poi passare all’aggressione fisica nei confronti di moglie e suocera a suon di calci e pugni.

La moglie, preoccupata soprattutto per la salute dei figli minorenni, ha chiesto aiuto al 112, consentendo l’intervento sul posto dei militari di Pedara che hanno prima bloccato l’esagitato che continuava a minacciare le donne cercando in tutti i modi il contatto fisico, per poi prestare le prime cure alla vittima dei sanitari del 118 intervenuti in loco.

Le due donne sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale dove i medici hanno riscontrato diverse lesioni in varie parti del corpo. Da circa un anno l’uomo aveva condotte violente di natura fisica e psicologica nei confronti della donna. Violenze mai denunciate dalla donna.

L’arrestato, in attesa delle decisioni del gip del tribunale di Catania, è stato posto ai domiciliari in casa dei familiari d’origine, così come stabilito dal magistrato della procura di Catania.