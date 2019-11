Messina: il volley si prepara al match contro la polisportiva Romano

Dopo l’ottima vittoria nella stracittadina con il Team Volley per 3-0, il Messina Volley di mister Danilo Cacopardo si prepara alla trasferta di sabato prossimo contro la polisportiva Nino Romano, match valevole come 4ª giornata del campionato FIPAV di serie C femminile.

Capitan Gloria Scimone e compagne provengono da tre vittorie consecutive (La Saracena, Fly Volley e appunto Team Volley), in altrettante gara, e sicuramente non abbasseranno la guardia contro la compagine di mister Maccotta.

A galvanizzare l’ambiente giallo-blu è inoltre la classifica, che vede il team del direttore generale Mario Rizzo in testa a braccetto con il Sant’Agata Volley. A presentarci l’incontro della Palestra Ciantro di Milazzo è il centrale del Messina Volley, Martina Marra.

“Contro la Nino Romano – commenta Marra – è la quarta partita di questo girone di andata. Veniamo da tre vittorie consecutive, tre vittorie da tre punti e dunque decisamente importanti per ingranare al meglio questo inizio di campionato. Siamo molto soddisfatte dell’andamento della squadra in generale e credo che ci siano stati dei piccoli, ma progressivi, miglioramenti visibili durante queste settimane.

Sicuramente – continua la centrale giallo-blu – dobbiamo lavorare per mantenere un buon ritmo di gioco e una buona continuità, perché è quello dove un po’ pecchiamo. Sappiamo che questo è indispensabile contro la Nino Romano, una squadra che ci ha dato sempre del filo da torciere. Per cui noi continuiamo a lavorare al meglio in quanto sappiamo che il lavoro in palestra può dare dei grandi risultati, speriamo sia cosi e di portare a casa la prossima gara”.