Palermo: seminario di educazione all’immagine per gli insegnanti siciliani

I docenti siciliani a scuola di cinema grazie ad un protocollo siglato dalla regione, assessorato al turismo, sport e spettacolo /Sicilia film commission, nell’ambito di Sensi contemporanei con l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia, l’agenzia per la coesione territoriale, la direzione generale cinema del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la fondazione Sistema Toscana.

Oggi al via a Palermo nella sede Sicilia del centro sperimentale di cinematografia, “Lanterne magiche per la Sicilia”, il seminario di educazione all’immagine della durata di tre giorni, dal 27 al 29 novembre, rivolto agli insegnanti e ai dirigenti scolastici di 21 istituti scolastici che hanno aderito all’accordo.

“Il linguaggio audiovisivo è un eccezionale strumento di promozione territoriale, crescita occupazionale e formazione culturale ed è pertanto un settore cui riserviamo un’attenzione prioritaria nelle strategie d’intervento. Lavoriamo per promuovere così anche nelle scuole la cultura cinematografica, che oltre a essere uno dei più straordinari linguaggi della contemporaneità è anche strumento di racconto di un territorio – afferma Manlio Messina, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, che oggi ha dato il via al seminario.

“Una occasione importante di approfondimento e promozione della cultura cinematografica che ha trovato interesse e riscontro in tanti Istituti scolastici di Palermo e provincia, primo step di una sperimentazione che mira in futuro a coinvolgere le scuole di tutta la Regione.”

“L’obiettivo – afferma Alessandro Rais – direttore della Sicilia Film Commission – è fornire ai docenti quegli strumenti concettuali, terminologici e metodologici necessari a descrivere e analizzare un film dal punto di vista tecnico, stilistico e formale, in modo da trasferire queste competenze agli studenti e promuovere la conoscenza e l’evoluzione del linguaggio audiovisivo”.

Sono stati tanti i docenti e i dirigenti scolastici degli istituti scolastici di Palermo e provincia che hanno aderito al seminario. Fra questi l’IPSSAR Paolo Borsellino; il liceo scientifico Staninslao Cannizzaro, il linguistico statale Ninni Cassarà; lo scientifico Benedetto Croce, tutti di Palermo; il liceo scientifico Giuseppe D’Alessandro di Bagheria; l’ITC Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico; il liceo delle scienze umane e linguistico Danilo Dolci di Palermo; l’istituto d’istruzione superiore statale P. Domina di Petralia Sottana; l’istituto di istruzione superiore statale Einaudi-Pareto di Palermo; il liceo scientifico Albert Einstein di Palermo; l’IISS Francesco Ferrara di Palermo; l’istituto magistrale statale Camillo Finocchiaro Aprile di Palermo; il liceo classico Garibaldi di Palermo; l’istituto magistrale statale Regina Margherita di Palermo; il magistrale statale Regina Margherita di Palermo; il liceo classico statale internazionale Meli di Palermo; l’istituto d’istruzione superiore statale Nicolò Palmeri di Termini Imerese; il liceo ginnasio Francesco Scaduto di Bagheria; l’istituto di istruzione secondaria superiore Stenio di Termini Imerese, il liceo classico internazionale statale Umberto I di Palermo e il liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo.