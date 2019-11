Barcellona Pozzo di Gotto (Me): basket school, Or.Sa, giornata per il rifugio Margherita

La Basket School Messina A Dil., comunica che in occasione della gara del campionato di serie C Silver tra la ZS Group Messina e l’Or.Sa. Barcellona, in programma domenica 1 dicembre al PalaMili alle 18:00, sarà avviata una raccolta a favore del “Rifugio Margherita”.

I volontari dell’associazione si occupano dell’accoglienza di animali meno fortunati o abbandonati. Ai cani ed ai gatti loro ospiti donano tanto amore e migliori condizioni di vita.

A supporto di questa pregevole iniziativa, i patron del club peloritano, Massimo Zanghì e Patrizia Samiani, hanno deciso di mobilitare la Basket School in tutte le sue componenti e promuovere una raccolta di cibo (preferibilmente croccantini), coperte, copertine e cucce che magari non si utilizzano più.

L’invito è esteso a tutti coloro che vorranno offrire il proprio contributo, domenica dalle 16 in poi al PalaMili. Chi non potrà essere presente, avrà la possibilità di consegnare in palestra, durante gli orari di allenamento settimanali, il materiale raccolto.

Prima del match di serie C si svolgeranno delle gare di Minibasket tra la Basket School e la PCR Messina. Saranno i piccoli atleti delle due società a consegnare ai responsabili del centro di accoglienza quanto raccolto per i nostri piccoli amici a quattro zampe.