Taormina (Me): successo per la prima edizione di Sposa Sicilia

Volge al termine a Taormina, nel messinese, la prima edizione di Sposa Sicilia, fiera sposi più esclusiva del sud Italia, organizzata da United Fairs che in Italia e nel resto d’Europa promuove le più importanti manifestazioni fieristiche sul matrimonio.

A Taormina hanno partecipato 100 tra i migliori operatori del settore. Tre giorni di spettacolo con esposizioni eccellenti, live musicali, degustazioni e la moda a fare da grande protagonista. In passerella i brand internazionali: Hervé Paris, Modeca Bridal, Randy Fenoli che hanno presentato, in esclusiva per l’evento taorminese, alcuni capi della collezione 2020.

Spazio però anche all’eccellenza siciliana. Hanno sfilato sia abiti da cerimonia uomo indossati da splendide modelle con tacchi a spillo, sia abiti da sposa tradizionali – con quel merletto a tombolo candidato a patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco.

Grande successo anche per i contest che hanno premiato il creatore del vestito sposa più bello e una delle tantissime coppie di sposi che hanno espresso la loro preferenza votando per l’abito.

Il vincitore del contest dell’vestito più bello è “Davida sposa e cerimonia” che andrà ad esporre le sue creazioni nell’ambito dell’evento fieristico internazionale “Rome Bridal Week”.

Una coppia di futuri sposi che ha votato per indicare il miglior designer di abiti da sposa si è aggiudicata invece un romantico weekend in una location esclusiva di Taormina.

“Sono molto soddisfatta per la riuscita dell’evento. Riunire in un’unica piattaforma ospiti internazionali e coppie locali è per noi un grande successo – ha commentato Giorgia Spadaccini, event manager di Sposa Sicilia – questa prima edizione di “Sposa Sicilia” è uno splendido punto di partenza per una collaborazione a lungo termine insieme ai nostri partner”.

Lasciano felici la Sicilia le 25 Destination Wedding Planner straniere che hanno visitato in anteprima “Sposa Sicilia” e che hanno preso accordi con gli espositori locali per organizzare matrimoni in Sicilia. “Il lavoro continua durante tutto l’anno: “Sposa Sicilia” diventa un hub di collegamento, una piattaforma internazionale per lo scambio di informazioni e per le partnership tra le Destination Wedding Planner e i fornitori locali – ha commentato ancora la Spadaccini – La Sicilia è una delle mete preferite per il Wedding: e “Sposa Sicilia” è il luogo ideale per una buona promozione. Ringrazio chi ha contribuito alla buona riuscita del progetto e chi vi ha dedicato mente e cuore”.