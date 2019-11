Messina: terza vittoria consecutiva per le ragazze della pallavolo

Terza vittoria consecutiva per il Messina Volley che segna un tre a zero nel derby con il team volley nella terza giornata del campionato Fipav di serie C femminile. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo hanno conseguito la terza vittoria consecutiva che proietta la squadra in testa alla classifica a pari punti con il Sant’Agata volley.

Al “PalaRescifina”, capitan Gloria Scimone e compagne giocano una gara impeccabile, scandita da una difesa ben orchestrata dal libero Giovanna Biancuzzo ed un attacco diretto dalla regia chirurgica di Michela Laganà. Primo set che inizia con il capitano giallo-blu protagonista di due acuti (3-1) e Graziana Scilipoti a rispondere (3-2). La banda Stefania Criscuolo si rende protagonista e sigla il 7-3, con coach Flavio Ferrara a chiedere la pausa.

Al rientro ancora Criscuolo allunga (+5; 8-3), con Arena e Scilipoti ad accorciare (-4; 9-5). Il Messina Volley riparte con Martina Marra (+6; 11-5) e il tecnico ospite richiede time-out. Si viaggia pressappoco con questo gap, quando l’opposto Francesca Cannizzaro e Scimone con due punti a testa tracciano un vantaggio di 9 punti (18-9). Scilipoti realizza il 18-10, ma il muro di Scimone, il pallonetto di Criscuolo e ancora una palla a terra del capitano giallo-blu concretizzano il +11 locale (22-11). Sempre Scimone, un pallonetto di Laganà e il punto di Criscuolo chiudono il parziale a favore delle padrone di casa (25-11). Il secondo si apre con le ospiti avanti (0-2), con una fast di Scimone ad accorciare (1-2).

Due pallonetti di Laganà, l’ace di Giulia Mondello e il punto di Scimone scandiscono il 7-3 locale, con Scilipoti ad accorciare (-2; 8-6). Criscuolo e Mondello ripartono per le padrone di casa e concretizzano il +5 (13-8) con coach Ferrara a chiedere time-out. Cannizzaro e un ace di Criscuolo allungano (+7; 15-8) ed il punti di Mondello, l’ace di Marra e il punto a terra di Scimone portano a 9 (18-9) il gap fra le due formazioni. Altro time-out ospite con Giuffrida a trovare il -6 (18-11). Scimone, Laganà e Mondello siglano il +11 (23-12), mentre ancora Criscuolo chiude il parziale (25-13). Nel set successivo Mondello porta in vantaggio il Messina Volley (2-0), con il Team a pareggiare grazie a Martina Millo e l’ace di Giuffrida. Scimone, due volte Mondello e Criscuolo riportano il match appannaggio delle padrone di casa (+4; 9-5), mentre Scilipoti e Finanze cercano di recuperare (-2; 9-7).

Il Messina Volley riparte a testa bassa e sancisce il +6 (14-8) con Criscuolo, Marra e Cannizzaro. Capitan Scimone realizza il 19-12 con un punto e un ace, mentre un pallonetto millimetrico di Laganà e Criscuolo siglano il 23-14. Arena accorcia, ma il Messina Volley chiude la partita sul 25-16. Nel prossimo turno la compagine giallo-blu farà visita alla Polisportiva Nino Romano, mentre il Team Volley ospiterà il Trinisi. A fine gara coach Cacopardo dice: “E’ stata un’ottima gara con un buon approccio e questo è stato fondamentale visto che di fronte avevamo un avversario che noi temevamo. Durante la partita ci sono state delle piccole pause e il nostro obiettivo è ridurle il più possibile in quanto dobbiamo cercare più continuità nel gioco. Inoltre ci sono degli aspetti tattici su cui stiamo lavorando che non hanno funzionato alla perfezione, ma in linea di massima è un buon risultato e sono contento di come l’abbiamo affrontata”.

Il libero Giovanna Biancuzzo ha aggiunto: “E’ la nostra terza vittoria consecutiva, la seconda in casa. Siamo contente non soltanto del risultato, ma anche di come abbiamo giocato. Cercheremo di migliorarci sempre di più e aumentare la concentrazione negli allenamenti grazie all’aiuto di Danilo e Donatella”.