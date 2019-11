Alì Terme (Me): minacciava di morte un anziano, badante in manette

Una badante di 55 anni non lesinava minacce di morte oltre ad aggressioni e umiliazioni contro un anziano di cui si doveva prendere cura. Così i carabinieri della stazione messinese di Alì Terme hanno arrestato in flagranza di reato una cittadina romena.

La vittima, un anziano pensionato, vedovo, incapace di attendere alle proprie necessità quotidiane per le precarie condizioni di salute, affidato alle cure della badante da 10 mesi. I militari sono intervenuti in casa dell’uomo su richiesta della figlia, allertata dal padre che lamentava un comportamento aggressivo da parte della sua badante.

I carabinieri hanno constatato le precarie condizioni igieniche e l’estremo disordine della casa con medicine ed indumenti sparsi per tutta casa, anche per terra. L’uomo, impaurito e provato, ha riferito di continui maltrattamenti a cui era sottoposto dalla persona che invece avrebbe dovuto provvedere alle sue cure.

Il pensionato ha convissuto con la sua persecutrice per mesi nel corso dei quali ha subito minacce e continui atti di vessazione, soffrendo in silenzio, costretto a vivere la quotidianità in un clima di assoluta sottomissione e paura.

La donna maltrattava l’anziano che le chiedeva normale assistenza cui era tenuta in luogo della sua prestazione di lavoro, denigrandolo con frasi di ogni tipo, procurandogli sofferenze morali e non esitando a proferire minacce di morte e compiere atti di in indiscriminata sopraffazione fino al punto di scagliare contro il malcapitato ogni cosa che si ritrovava fra le mani, non riuscendo a trattenersi nemmeno alla presenza dei carabinieri.

I militari, facendo irruzione nell’abitazione del’anziano, hanno percepito alito di alcool nella badante e uno stato di generale irrequietezza che si è manifestata nel lancio violento di una paletta di plastica per raccogliere i rifiuti che solo per caso non ha colpito l’anziano.

