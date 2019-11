Messina: Spignolo è il nuovo segretario della First Cisl

Antonio Spignolo è il nuovo segretario della First Cisl di Messina, la federazione dei bancari e degli assicurativi del sindacato. Spignolo è stato eletto questo pomeriggio nel corso del direttivo provinciale alla presenza della segretaria generale della First Cisl Sicilia, Anna Cultrera; della segreteria regionale e del segretario generale della Cisl Messina, Tonino Genovese.

Un compito difficile e stimolante attende la nuova segreteria, completata da Arturo Lucà Trombetta e Maria Tripodi, in un momento particolarmente delicato per il sistema bancario territoriale.

“Siamo sicuri – ha detto Anna Cutrera – che con il nuovo segretario territoriale si farà quella sinergia necessaria per stare sempre attenti a ciò che avviene in provincia di Messina e in Sicilia visto la chiusura di numerosi sportelli bancari. La difficoltà del sistema è data dai numeri e noi cercheremo di presidiare il territorio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e dell’utenza”.

“È una bella sfida, è vero – ha aggiunto il neo segretario territoriale della First – ma che ho accettato con tanto entusiasmo e voglia di fare. È un momento delicato per le banche, la mia azienda nell’ultimo anno ha chiuso due filiali nella nostra provincia quindi è un fenomeno che conosco bene. Purtroppo la digitalizzazione delle banche sta avendo un effetto devastante sia sulla presenza degli istituti di credito sul territorio ma anche sulle professionalità dei lavoratori di settore. Noi vogliamo stare accanto ai lavoratori in questo momento di criticità”.