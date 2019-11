Messina: la questura contro la violenza di genere

Anche la questura di Messina è in prima linea contro la violenza di genere. Appuntamento domenica mattina alla galleria Vittorio Emanuele di Messina. Sarà occasione per sensibilizzare e informare sui nuovi strumenti normativi che la polizia ha a disposizione per aiutare chi è vittima di violenza. Un modo diverso per infondere fiducia e sicurezza nei cittadini.

Appuntamento domenica 24 novembre alle 10.30 alla galleria Vittorio Emanuele alla presenza del personale della questura che ogni giorno si trova ad affrontare casi di violenza contro le donne. Insieme agli agenti anche il coro del liceo classico Maurolico e la scuola di ballo Studio danza di Mariangela Bonanno. Previsto in mattinata anche un flash mob.