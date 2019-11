Capo d’Orlando (Me): sorvegliato speciale arrestato per droga

Un 21enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato a Capo d’Orlando, nel messinese, dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sant’Agata di Militello. Il giovane C.P.S., 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, era stato trovato in possesso di un considerevole quantitativo di marijuana.

I carabinieri, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio, hanno proceduto al controllo dell’uomo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza di polizia presso la sua abitazione nel comune orlandino.

I militari hanno constatato che il giovane mostrava segni di nervosismo ed era ansioso che il controllo finisse. Insospettiti da tale comportamento, i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare dell’abitazione dell’uomo trovando 43 grammi di marijuana nascosti in un sacchetto dell’immondizia nel balcone dell’abitazione e circa 600 euro, in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita custoditi nel mobilio della camera da letto.

Il giovane è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente e, su disposizione della procura di Patti, è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale per la celebrazione dell’udienza. La droga è stata inviata al Ris di Messina.