Capo d’Orlando (Me): lunedì la giornata contro la violenza sulle donne

Anche a Capo d’Orlando, centro del messinese, si svolgerà una giornata contro la violenza sulle donne. Il comune, con il proprio patrocinio, ha aderito alle iniziative organizzate dal centro antiviolenza Pink Project insieme alle associazioni e agli istituti scolastici.

Al mattino sono previsti incontri negli istituti comprensivi 1 e 2 e all’Itcg Merendino, mentre alle 17.30 nell’isola pedonale si terrà la commemorazione davanti al posto occupato la panchina rossa divenuta monumento civico contro la violenza.

Alle 18.15 nell’aula consiliare Falcone e Borsellino si terrà l’incontro “Voce del verbo rispetto” con le relazioni delle rappresentanti della Fidapa, Maria Rosa Vitanza e Cettina Scaffidi e della presidentessa del centro antiviolenza Pink project di Maria Grazia Giorgianni. Interverranno anche il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì; l’assessore Sara La Rosa e il consigliere incaricato alle pari opportunità, Linda Liotta. Nel corso dell’iniziativa sarà letta anche la carta dei diritti della bambina.

“Comunità scolastica e civile, associazioni ed Istituzioni si uniscono ogni anno nell’organizzazione degli incontri per promuovere la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza alle donne – ha dichiarato il Consigliere Liotta. Educare sin dall’infanzia le bambine al rispetto di se stesse ed i maschi al rispetto della complessità dell’essere donna è il primo passo verso l’abolizione di ogni forma di violenza. Abituarsi alla tolleranza di violenza verbale o psicologica inevitabilmente induce coloro che la subiscono alla sopportazione di maltrattamenti fisici e percosse, ed è per questo motivo che è molto importante il coinvolgimento degli studenti in queste manifestazioni educative”.