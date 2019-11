Anche a Siracusa un flash mob per l’uguaglianza genitoriale

In occasione della manifestazione nazionale in programma domenica 24 novembre indetta dall’associazione MdM, movimento per l’uguaglianza genitoriale, anche a Siracusa si terrà un appuntamento.

Lo scopo della manifestazione, che prevede al suo interno la realizzazione di un flash mob a tema, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della bigenitorialità e della cogenitorialità, ponendo il focus sulla condizione discriminatoria sia dei figli coinvolti in separazioni genitoriali, sia di quei genitori non collocatari che si vedono ridurre, se non azzereare, i tempi di frequentazione con i figli.

Una situazione drammatica nel nostro paese, che conta circa 100.000 nuove separazioni all’anno. L’associazione MdM per l’uguaglianza genitoriale è una associazione di carattere nazionale, conta circa 14.000 simpatizzanti e vanta una forte presenza locale su tutto il territorio grazie ad una rete di coordinatori territoriali particolarmente attiva.

A Siracusa il gazebo sarà aperto dalle 10.00 alle 19.00 a largo XXV aprile. Il flashmob sarà effettuato dalle 12.00 alle 17.00 presso la stessa postazione.