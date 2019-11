Messina: verso la terza giornata del campionato di serie C femminile

Il Messina Volley, per la 3ª giornata del campionato FIPAV di serie C femminile, sarà impegnato nella stracittadina contro il Team Volley Messina. L’incontro assume rilievo in quanto le due compagini si presentano con 6 punti in classifica dopo le prime due gare del torneo.

Le atlete di coach Danilo Cacopardo, infatti, hanno avuto la meglio contro La Saracena e il Fly Volley, mentre le ragazze di mister Flavio Ferrara si sono imposte sulla Polisportiva Nino Romano il Volley’ 96. Capitan Gloria Scimone e compagne cercheranno di mettere in campo la determinazione, la concentrazione e il gioco di squadra sviluppato nelle precedenti gare, caratteristiche che si sono mantenute costanti anche durante gli allenamenti settimanali.

A presentarci il match di Domenica al “PalaRescifina” è la palleggiatrice giallo-blu Michela Laganà: “La classifica ci vede entrambe a pari punti. Il Team Volley lo conosciamo bene anche se quest’anno ha dei nuovi innesti. Comunque anche questi nuovi arrivi non sono del tutto sconosciuti, visto che la scorsa stagione giocavano in squadre del nostro stesso girone. Sarà una gara che affronteremo senza paura ed in cui dobbiamo soprattutto mettere in campo ciò che facciamo durante la settimana, avere degli accorgimenti tecnici che magari non abbiamo messo in pratica nelle partite precedenti ed essere più continue, grintose e determinate. Quest’atteggiamento ci viene trasmesso, durante gli allenamenti, dai nostri tecnici Danilo e Donatella e questo ci fa aumentare la fiducia in noi stesse ed essere più unite”.