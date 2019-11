Capo d’Orlando (Me): interrogazione sullo stato di piazza Conforto

A Capo d’Orlando, nel messinese, è stata presentata un’interrogazione urgente sullo stato di degrado e situazione di pericolo rischio crollo muri di contenimento delle aiuole di piazza Conforto. A firmare l’interrogazione sono i consiglieri comunali Gaetano Gemmellaro e Sandro Gazia, Gaetano Sanfilippo Scimonella, Renato Mangano, Alessio Micale e Angiolella Bottaro.

L’interrogazione arriva a seguito di alcune segnalazioni giunte ai consiglieri da parte di cittadini che vivono nelle immediate vicinanza di piazza Conforto in contrada Piana adiacente alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, che versa ormai da “parecchio tempo in stato di completo abbandono e degrado, sia per mancanza di interventi di ordinaria manutenzione, di pulizia e cura del verde pubblico che al parziale cedimento dei muri di contenimento e dei cordoli delle aiuole della piazza che risultano essere lesionati e a rischio di crollo, rappresentando una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica.

I consiglieri, considerando che “ai muri di contenimento risulta agganciata la condotta esterna per la fornitura del gas metano, ritenuto che le nostre innumerevoli segnalazioni per l’espletamento di interventi urgenti di manutenzione/risanamento dei muri di contenimento delle aiuole e di pulizia della piazza, alla data di oggi nessun provvedimento ordinario e/o straordinario è stato realizzato per eliminare l’evidente stato di degrado e di pericolo”.

I consiglieri orlandini chiedono all’amministrazione “se ritenga opportuno provvedere nell’immediato alla pulizia e alla riqualificazione dell’area di piazza Conforto demandando agli uffici comunali di competenza la realizzazione di interventi urgenti per eliminare l’evidente stato di degrado, restituendola alla libera e serena fruizione dei cittadini”. I consiglieri chiedono anche se l’amministrazione intenda realizzare negli spazi verdi della piazza un piccolo parco giochi per i bambini residenti della zona. È richiesta risposta scritta e inserimento all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.