Grotte (Ag): entusiasmo per il corso formativo “mi metto al lavoro”

Si è concluso ieri a Grotte nell’agrigentino il corso di formazione “Mi Metto al Lavoro – Strumenti utili per un buon inizio”, che ha coinvolto 30 partecipanti in un percorso di crescita e sviluppo di tutte quelle competenze utili da spendere nel mondo del lavoro.

Dall’analisi del mercato alle buone pratiche per redigere un curriculum vitae e una lettera di presentazione, dalle metodologie di lavoro diffuse nel settore pubblico e privato alla costruzione di una web reputation per trovare opportunità professionali sempre più stimolanti. Questi gli argomenti affrontati nei 5 incontri formativi, pensati per offrire al territorio occasioni reali di aggiornamento, networking ma soprattutto dialogo e confronto. Ciascuno incontro è stato infatti valorizzato da simulazioni pratiche, esercizi interattivi per affrontare al meglio un colloquio di lavoro e attività di team building.

Tutto il programma formativo rientra tra le attività del Programma Operativo Nazionale PON Inclusione, realizzato nel Distretto Socio- Sanitario D3 con l’assistenza tecnica del Consorzio Sol.Co., che punta sulla formazione, orientamento e presa in carico delle famiglie più fragili per accompagnarle verso l’inserimento sociale e lavorativo.

“La ricerca attiva del lavoro – afferma Annalisa Lo Magno, formatrice del corso e specializzata nella consulenza e nello sviluppo di risorse umane – presuppone un impegno costante. Oggi più che mai è necessario considerare e percorrere tutte le “strade” possibili per realizzare il proprio progetto professionale. Dalle relazioni interpersonali alle auto candidature spontanee, dai tirocini fino alla ricerca di contatti con il mondo del lavoro, tutto è utile per promuoversi e trovare nuove opportunità”.

“Il corso di formazione Mi Metto al Lavoro – continua Lo Magno – è stata un’occasione per stimolare le persone escluse dal mercato del lavoro a partecipare con consapevolezza e responsabilità alla costruzione di un futuro progettuale possibile. Un’esperienza concreta di integrazione sociale che la comunità di Grotte ha accolto con entusiasmo”.

“Ho creduto fortemente in questo progetto – dichiara Miriam Cipolla, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Grotte – e sono estremamente orgogliosa del lavoro e dei risultati che, insieme alla docente, abbiamo raggiunto. Ringrazio tutti i corsisti che hanno mostrato il loro impegno e la loro capacità di essere costruttori di un futuro possibile; a noi il compito, in collaborazione con le forze sociali, di riconnettere queste energie con la comunità per lo sviluppo e la crescita del territorio”.