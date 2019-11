Catania: al teatro Bellini gli 80 anni della fondazione dei vigili del fuoco

Ottanta anni fa nasceva il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per celebrare l’importante ricorrenza il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, prenderà parte domani, 21 novembre, alla cerimonia di chiusura delle celebrazioni al teatro Vincenzo Bellini di Catania.

Domani mattina alle 10.30 è previsto un concerto della banda musicale dei vigili del fuoco nel corso del quale il presidente Mattarella conferirà una medaglia al merito civile alla bandiera del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al termine della riunione seguirà un “vin d’honneur” a palazzo degli Elefanti a cura di Carminello catering di Valverde (Ct).

“Siamo felicissimi –spiegano i titolari Antonio Rosano e Giovanni Samperi – Per noi è un grande onore poter essere inseriti all’interno di un evento così significativo per la città di Catania e per il Paese intero. Poter cucinare per il nostro Presidente e per i Vigili del Fuoco ci riempie di orgoglio”.

Per questa occasione, Carminello Catering ha pensato a un vero e proprio racconto della “buona Sicilia” divisa tra pietanze di terra e di mare, tra il dolce e il salato. In menu trovano spazio dei finger food, la tipica caponata nera e la parmigiana siciliana, le sarde a beccafico riproposte in chiave gourmet, la “tunnina“ gourmet, l’insalata di mare ai sapori di agrumi, formaggi e salumi tipici del territorio e, per chiudere in dolcezza, i cannoli scomposti, i biscotti tipici e l’amaro alla mandorla.

“Abbiamo voluto creare nei nostri piatti un connubio fra tradizione e innovazione – aggiungono Rosano e Samperi – per raccontare la Sicilia attraverso il food, utilizzando il meglio della materia prima che la terra ci offre, ma puntando anche all’estro, alla creatività e alla fantasia nella speranza di poter stupire piacevolmente il nostro Presidente”.

“Desideriamo celebrare la ricorrenza con la gente e tra la gente” scrive nella sua nota stampa il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che in occasione della cerimonia rivolgerà un pensiero ai colleghi morti ad Alessandria (Antonino, Marco e Matteo) e a tutti coloro che hanno perso la vita nello svolgimento del proprio dovere.