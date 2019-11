Vittoria (Rg): sorvegliato speciale girava armato di nerbo

Un sorvegliato speciale a Vittoria, nel ragusano, andava in giro armato di un nerbo. Per questo è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato. Gli agenti, nel corso di un servizio di controllo del territorio per le vie del centro cittadino, hanno intimato l’alt ad un’auto con a bordo quattro soggetti, già noti alle forze dell’ordine.

Tra gli occupanti del veicolo un 26enne già sottoposto alla sorveglianza speciale e sprovvisto di documento di riconoscimento che tentava di sottrarsi all’identificazione declinando false generalità.

Il raggiro non è riuscito al giovane che è stato riconosciuto e smascherato dagli agenti che hanno deciso di controllare anche il veicolo. Qui, sotto il tappetino, è stato trovato un nerbo della lunghezza di un metro di cui il giovane, pur rivendicandone la proprietà, non sapeva giustificarne il possesso.

Glia genti lo hanno arrestato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di polizia di stato con obbligo di soggiorno e segnalarlo all’Autorità giudiziaria per false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità e per porto di oggetti atti ad offendere.