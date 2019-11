Palermo: regionali, sciopero venerdì 6 dicembre

Il prossimo 6 dicembre a Palermo i regionali saranno in sciopero. La protesta è stata indetta da Siad-Cisal contro la delibera del governo Musumeci che avrebbe dovuto fermare lo sciopero dei dipendenti regionali che invece si è rivelata una scatola vuota “nonostante i roboanti annunci dell’esecutivo e di alcuni sindacati, per i lavoratori della Regione siciliana non c’è niente. La misura è colma”.

Il Siad-Cisal annuncia la prima giornata di sciopero per il prossimo 6 dicembre. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Cisal che hanno già comunicato agli organi competenti il differimento della prima giornata di astensione dal lavoro dei dipendenti regionali a venerdì 6 dicembre 2019.



“Abbiamo atteso di leggere con attenzione la delibera approvata dalla giunta regionale – continuano Badagliacca e Lo Curto – e i nostri timori sono stati confermati: nessuna risposta alle legittime richieste dei lavoratori se non quanto già spetta loro per contratto, ossia salario accessorio e indennità di vacanza contrattuale. La riqualificazione resta a costo zero e quindi irricevibile, le progressioni rimangono ferme così come gli otto milioni di euro per la contrattazione, niente per i funzionari o per le differenze sullo straordinario. Invitiamo tutti i lavoratori e le altre organizzazioni sindacali ad aderire allo sciopero del 6 dicembre: il tempo delle promesse è finito, non consentiremo ai dirigenti generali e al governo di ignorare ancora una volta le sacrosante istanze dei dipendenti”.