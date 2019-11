Messina: servizi antidroga, un arresto

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Messina dagli agenti della polizia di stato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. Le manette sono scattate ai polsi di Nunzio Famà, originario di Milazzo. L’uomo custodiva nelle tasche dei pantaloni tre dosi di marijuana, due di hashish, due di cocaina e una di eroina.

L’uomo aveva con sé anche 155 euro in contanti, verosimilmente provento di attività di spaccio e quindi sottoposte a sequestro. Inoltre, la perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione con evidenti tracce di droga.

Il 34enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per il reato di minacce a pubblico ufficiale. Insulti e minacce di ogni tipo sono stati rivolti agli operatori nelle differenti fasi dell’arresto. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per questa mattina.