Messina: “intelligenza artificiale e sistemi economici al servizio delle scelte politiche”

Venerdì prossimo 22 novembre l’aula magna di economia dell’Università di Messina alle 12.00 si terrà un convegno su “intelligenza artificiale e sistemi economici al servizio delle scelte politiche: esperti riuniti a Messina”.

Statistiche inefficienti e poco dettagliate da un lato, modelli matematici troppo complessi e difficili da tradurre per imprese e decisori pubblici dall’altro: è all’orizzonte una nuova metodologia improntata all’intelligenza artificiale applicata che potrebbe rivelarsi molto utile ed efficace per le scelte politiche e le ricadute aziendali e sociali, dunque un’opportunità concreta per le imprese.

Un tema su cui accenderanno i riflettori e si confronteranno vari esperti in occasione del primo appuntamento dei “Seminari di working lab, open innovation e knowledge sharing” promossi dall’I KNOW (acronimo di Interregional Key Network Open innovation empoWerment – www.iknowproject.eu) nell’aula magna del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina venerdì 22 novembre (via dei Verdi, 75).

Si comincia alle ore 12 coi saluti del prof. Andrea Cirà, docente di Economia applicata dell’UniMe e promotore dell’evento; a seguire, l’ing. Raffaele Maccioni, founder and CEO at ACT Operations Research Analytics & Control Technology con la relazione dal titolo ” Sistemi di analisi complessa ed agent based models applicati all’analisi economica” con collegamenti in videoconferenza per approfondimenti ed esempi di applicazione di metodologie e tecnologie alla presenza di suoi illustri colleghi; il prof. Fabio Carlucci dell’Università di Salerno su “Politiche di trasporto e complessità di analisi”; il prof. Lucio Siviero dell’Università di Catania su “Metodi e modelli di analisi economica applicate ai trasporti”. La chiusura dei lavori è affidata al prof. Michele Limosani, direttore del Dipartimento di Economia dell’ateneo peloritano.

Il seminario, patrocinato da UniMe, Parco scientifico tecnologico della Sicilia, Universitas Hennae, Università Malta e Arkimede, affronterà le nuove frontiere della ricerca economica rivolta ad interpretare le dinamiche sociali e i loro risvolti economici con l’obiettivo principale di semplificare i modelli matematici, poiché un’eccessiva complessità potrebbe portare all’impossibilità di trovare soluzioni e all’incomprensibilità di manager d’impresa e istituzioni, perché rimarrebbero confinati all’interno di centri di ricerca e università. Grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale e dei sistemi di supporto alle decisioni applicati in economia, questa innovativa attività può rappresentare una seria e insostituibile risorse per la creazione d’impresa.

Oggi, inoltre, sia le società private sia le pubbliche amministrazioni, hanno la necessità di avere informazioni su quali potrebbero essere i risultati di un processo economico intrapreso da un’azienda privata, o quali potrebbero essere i risvolti in termini di accettazione sociale di una policy o di un investimento pubblico. Una delle maggiori sfide economiche è trovare sistemi efficienti ed efficaci di aggregazione delle preferenze individuali attraverso l’uso della partecipazione sociale. La segreteria organizzativa è affidata a Bisazza Gangi eventi e congressi 090.675351.