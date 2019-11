Tortorici (Me): arriva il primo “sorteggio di Natale”

Fare i propri acquisti a Tortorici, nel messinese, far girare l’economia e avere la possibilità di vincere dei ricchi premi. Sono questi i tre elementi del primo “sorteggio di Natale” iniziativa organizzata da alcuni punti vendita che fanno parte a Tortorici, nel messinese, del centro commerciale naturale oricense.

Con una spesa minima, che varia a seconda degli esercizi commerciali, ogni cliente riceverà un biglietto omaggio che sarà imbucato dallo stesso in appositi scatoloni allestiti per l’occasione in ogni negozio e che verranno poi portati giorno 29 dicembre nell’aula consiliare. Qui in occasione della “bingolata” saranno sorteggiati i vari premi. Ogni singola attività che ha aderito all’iniziativa metterà in palio da uno fino ad un massimo di tre premi ciascuna per omaggiare i propri clienti.

“E’ un modo – spiega Floriana Buttafarro, presidentessa del centro commerciale naturale oricense – per invogliare i nostri concittadini a non trasferirsi altrove per i loro acquisti, ma favorire noi commercianti. E quest’anno per ringraziare i nostri clienti per averci scelto abbiamo deciso di organizzare la prima edizione dell’iniziativa “Sorteggio di Natale”.

Ad aderire all’iniziativa sono circa 20 esercizi commerciali e, in particolare: il Bar del Centro; colorificio ferramente Armeli; sapori dei Nebrodi, la bottega della carne Talamo, I dolci di nonna Nina; il girasole, palestra Gym time, Punto Simply, macelleria Ileana, Idip, Pizzongolo, Stylefashion abbigliamento, lounge bar n’te carusi, Ciancio, Flyl, Agostino Ninone abbigliamento, effetto foto di Eleonora Foraci e Pan d’Orice.