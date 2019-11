San Giovanni Galermo (Ct): grande discarica a cielo aperto

Nella circoscrizione Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo a Catania è sorta una vera e propria discarica a cielo aperto con copertoni, mobili e materiale di ogni tipo con i cassonetti che letteralmente traboccano di sacchetti dell’immondizia.

In via Allegria e in molte zone dove persistono i contenitori dei rifiuti a San Giovanni Galermo, è piena emergenza. Un problema che i residenti della zona sottopongono all’attenzione del consigliere della IV municipalità Giuseppe Zingale che chiede all’amministrazione interventi adeguati ed immediati.

“Un continuo abbandono di rifiuti ingombranti che il consigliere Zingale propone di risolvere con un impianto di videosorveglianza adeguato e perfettamente funzionante oltre ad eliminare i vecchi cassonetti dei rifiuti.

Al loro posto – prosegue il comunicato a firma dello stesso Zingale – degli scarrabili, già presenti in molte parti del quartiere di San Giovanni Galermo, posizionati all’interno di palazzi e condomini. In questo modo gli incivili non avrebbero più modo di danneggiare via Allegria.

La raccolta porta a porta completerebbe il quadro di interventi di riqualificazione volto a rendere più sicura la zona. Una parte di San Giovanni Galermo che rischia in questo stato di essere invasa da zecche e topi. Inutile dire che i residenti vivono in uno stato di continua agitazione. Rifiuti su rifiuti per un’enorme discarica a cielo aperto dove adesso c’è il rischio che qualcuno possa appiccare un incendio per eliminare la spazzatura presente con la conseguenza di sprigionate nubi altamente tossiche”.