Comiso (Rg): domani si insedia il comitato delle frazioni

Domani a Pedalino, frazione di Comiso (Rg), si insedierà il comitato delle frazioni. Appuntamento alle 17.30 al cineteatro Esperia per la presentazione dei quattro componenti.

“Nell’ottica di dare seguito a quanto annunciato – spiega Manuela Pepi, assessore comunale al decentramento – ma soprattutto per dare voce e coinvolgere i residenti delle due frazioni, nasce ufficialmente il comitato delle frazioni che si è reso necessario dal momento che sono stati soppressi i consigli di circoscrizione.

L’amministrazione Schembari si è adoperata per proseguire il continuo dialogo e confronto con i cittadini di Pedalino e Quaglio, che sono delle risorse irrinunciabili per la crescita amministrativa. Cosa ancora più importante – aggiunge l’assessore – è che per noi non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B per cui, oltre all’assidua presenza settimanale del sindaco negli uffici decentrati della frazione pedalinense, da domani ci saranno i rappresentanti che saranno forieri di ogni istanza presso l’amministrazione comunale”.

Questo primo incontro è stato convocato dal sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari e dopo l’insediamento ufficiale sarà la stessa assemblea a potere precedere, sempre secondo regolamento, alla convocazione. Il comitato sarà un incubatore di proposte, di esigenze relative alla frazione e di verifica delle necessità provenienti dalle frazioni di Pedalino e Quaglio.

A farne parte sono Gaetano Scollo (Pd), Giovanni Giardina (Diventerà bellissima), Vito Noto (M5S), Salvatore Pace (Comiso futura Digiacomo sindaco). All’ordine del giorno la nomina del vice presidente, lo stato del progetto di prolungamento della via 25 aprile, lo stato dei lavori per la realizzazione della vasca di rilancio per l’acquedotto di Pedalino e, infine, l’individuazione dei terreni comunali per la realizzazione del cimitero, progetti alternativi al progetto finanza.