Catania: ritrovata la donna scomparsa nell’ennese

La sua scomparsa era stata trattata pure dalla popolare trasmissione della Rai “Chi l’ha visto?”. Nel pomeriggio di giorno 16 a Catania è stata ritrovata la donna di 24 anni che si era allontanata da casa dall’ennese.

La donna, disorientata e in evidente stato di confusione, ha tentato di sottrarsi al controllo della polizia declinando generalità non veritiere, atteggiamento che invece rafforza nei poliziotti il presentimento di aver effettivamente ritrovato la donna scomparsa che è stata accompagnata in ufficio per accertare la sua identità e per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

In questura, i familiari della donna chiamati per riconoscerla, hanno ringraziato gli agenti. Una vicenda che si è conclusa in modo positivo.