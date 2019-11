Tortorici (Me): giovane ritrova e consegna targa d’auto persa

Da qualche giorno la proprietaria di un’automobile aveva perso una delle due targhe. Quest’ultima è stata ritrovata casualmente dal giovane Alessio Drago, impegnato a fare volantinaggio nei pressi di via Roma a Tortorici, centro nebroideo del messinese.

“Ho portato subito la targa a casa e ho pensato che era stato il forte vento che l’aveva fatta arrivare fin lì – dice Alessio Drago – e sicuramente è stata persa da qualche mio paesano”.

La prima azione del giovane oricense è stata quella di effettuare delle ricerche su internet e non ha trovato alcun riferimento che potesse far pensare che l’auto non fosse in regola. Quindi Alessio Drago ha contattato il posto fisso di polizia e questa mattina si è recato alla polizia e, con l’aiuto degli agenti, è stata rintracciata la proprietaria dell’auto alla quale è stata consegnata personalmente da Alessio la targa.

Non è la prima volta che il giovane oricense restituisce oggetti che trova per caso. Oggi è stata una targa automobilistica, qualche mese fa è stato un cellulare trovato nei pressi del mercato ortofrutticolo settimanale.