Capo d’Orlando (Me): disabili gravissimi, riaperti i termini per le domande

Sono stati riaperti a Capo d’Orlando i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima, così come disposto dal decreto dell’assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 18 novembre 2018.

La nuova scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2019 ma restano salve le domande presentate a partire dal primo novembre scorso. Gli aventi diritto potranno presentare istanza al PUA, punto unico di accesso presso il protocollo della sede di Sant’Agata di Militello del distretto socio sanitario oppure al distretto socio sanitario dell’ambito distrettuale ottimale 2 tramite l’uffici protocollo del comune, utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso pubblico.