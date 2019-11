Caltanissetta: maltrattava la moglie, arrestato

“Fanno bene a volte quelli che sparano alla moglie”. Così ha detto agli agenti della polizia intervenuti dopo l’ennesimo maltrattamento alla moglie. Un uomo di 53 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Ieri la squadra mobile di Caltanissetta ha arrestato un nisseno su richiesta della procura della repubblica per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L’indagine della squadra mobile è stata avviata a seguito di denuncia presentata dalla moglie dell’arrestato che ha raccontato di essere stata picchiata dal marito con calci, pugni e schiaffi che le avevano provocato un vasto ematoma al viso.

La donna aveva subito spintoni fino a cadere a terra e di essere stata oggetto di insulti quotidiani denigratori del tipo “bastarda ignorante”, “sei una cosa inutile”. La donna ha anche denunciato di aver subito minacce di morte e sputi in faccia.

Gli episodi sono avvenuti anche alla presenza dei figli minori della coppia. Uno di loro ha anche subito espressioni ingiuriose, di minacce di morte e di sputi in faccia da parte del padre. Inoltre, nel corso delle indagini l’uomo è stato denunciato dagli agenti delle volanti per ricettazione di un fucile da caccia risultato rubato anni fa a Caltanissetta e per il possesso di circa 800 cartucce da caccia. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere Malaspina.