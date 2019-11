Ragusa: emessi 17 daspo

Diciassette tifosi sono stati raggiunti da altrettanti DAspo e denunce emessi dalla polizia di Stato di Ragusa. I Daspo sono stati emessi a seguito degli scontri fra le opposte tifoserie della Polisportiva Modica-Siracusa avvenuti lo scorso 27 ottobre. I provvedimenti hanno raggiunto 11 appartenenti alla tifoseria del Modica calcio e di 6 tifosi del Siracusa.

Sempre nell’ambito della stessa attività sono stati segnalati 27 soggetti ritenuti responsabili di varie violazioni di legge.

Lo scorso 27 ottobre gli scontri si verificarono allo stadio Pietro Scollo di modica dove si disputava l’incontro calcistico tra la polisportiva Modica calcio e Siracusa, valevole per il campionato di promozione girone D. all’evento sportivo stavano assistendo circa 300 tifosi della squadra locale e 80 tifosi della squadra ospite.

Per prevenire probabili disordini prima ancora che iniziasse la partita, venivano attuati mirati servizi di pre-filtraggio nei confronti dei tifosi del Siracusa alla periferia di Modica che permettevano di acquisire materiale pericoloso, tra cui bottiglie di vetro vuote, petardi e mazze di legno.

Scortati fino allo stadio, al momento dell’ingresso nel settore loro riservato, alcuni tifosi siracusani, scesi velocemente dai mezzi hanno raccolto diverse pietre lungo la stradina, lanciandole in corrispondenza della gradinata occupata dai tifosi del Modica. Analoghe intemperanze si registravano durante e alla fine dell’incontro.

L’aggressione a colpi di pietre ha determinato la reazione dei tifosi del Modica che, una volta che gli ospiti venivano sistemati nella gradinata, hanno provato ad avere un contatto fisico con gli avversari, danneggiando irrimediabilmente una parte della rete di recinzione che delimita i due settori, cercando di scavalcarla nei punti in cui non erano riusciti ad abbatterla del tutto.

L’aggressione è stata scongiurata solo grazie allo schieramento del personale a ridosso della stessa, sia da una parte che dall’altra. Le varie fasi dei disordini sono state riprese dal personale della scientifica e la successiva visione delle registrazioni ha permesso di notare in azione i tifosi del Siracusa e del Modica che si erano resi responsabili di vari reati fra cui lancio di materiale pericoloso, possesso di artifizi pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive, scavalcamento, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni.

Le indagini condotte dalla polizia hanno permesso in tempi brevi di identificare e denunciare all’Autorità giudiziaria gli autori dei reati. Inoltre, nei confronti dei soggetti responsabili dei disordini, il questore di Ragusa ha emesso complessivamente 17 provvedimenti di divieto di accesso a luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Uno dei soggetti che hanno ricevuto il Daspo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per inosservanza alle prescrizioni in esso contenute, non presentandosi in commissariato 15 minuti dopo l’inizio dell’incontro di calcio che si disputava in casa.