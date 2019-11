Tortorici (Me): il campo da calcio, un sogno diventato realtà

Quando i sogni diventano realtà. A Tortorici, centro nebroideo del messinese, gioca l’Usd Tortorici, alla cui guida c’è da sei anni il giovanissimo presidente Andrea Vitanza. La squadra che milita nella seconda categoria, girone B, adesso ha un campo di calcio in contrada Sciara rimesso totalmente a nuovo.

Lo scorso aprile, a stagione calcistica appena conclusa, il sogno dei ragazzi e il loro obiettivo era quello di organizzare l’annata calcistica successiva 2019/2020 nel migliore dei modi. Prima di tutto doveva esserci un campo accogliente per i numerosi sostenitori, i tesserati e tutti i tifosi. “Sin dall’inizio – dice Andrea Vitanza, presidente dell’USD Tortorici – abbiamo preso atto della stagione che saremmo andati ad affrontare. Come un po’ tutte le piccole realtà, è sempre complicato programmare le attività poiché quasi sempre vincolate dalla disponibilità di tempo e finanziaria”.

L’obiettivo della squadra oricense, però, continua a rimanere lo stesso da anni ormai: essere un punto di riferimento per i giovani e creare un ambiente che potesse essere educativo, formativo e istruttivo. In questo contesto ovviamente si inserisce la volontà di avere un campo da calcio che potesse fregiarsi di tale nome. Un sogno che a fine agosto di quest’anno sembrava ancora impossibile e che invece oggi, a due mesi dalla fine dell’anno, è diventato realtà: un campo con erba verde, una casa rinnovata per l’Usd Tortorici e per tutta la gente che ha creduto nel progetto.

“Personalmente – continua Vitanza – è da più di vent’anni che faccio parte di questo bellissimo mondo, sei dei quali da presidente della solida realtà che è l’USD Tortorici, ma mai e dico mai ho avuto un così grande appagamento per il lavoro svolto fino a questo momento, coronato con la realizzazione della nostra nuova casa. Sono stati mesi duri, intensi, soffocanti, faticosi e impegnativi, ma ce l’abbiamo fatta”.

I ringraziamenti di Vitanza vanno innanzitutto ai suoi più stretti collaboratori Giuseppe Foti, Cristian Buttafarro, Matteo Paterniti, Antonino Calà Scarcione, Giovanni Zucco, Francesco Mirici Cappa e Mauro Favazzo. Un grazie particolare il presidente dell’USD lo rivolge all’assessore Carmelo Paterniti Barbino “per la disponibilità e per la grande mano che ci ha dato nonostante gli innumerevoli problemi. Siamo stati la dimostrazione che con poco si possono ottenere grandi risultati”.