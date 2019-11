Tortorici (ME): postamat lento, cittadini scrivono alla direzione generale

Lo sportello Postamat di via Algerina a Tortorici è troppo lento e spesso si creano file di utenti per un semplice prelievo. Lo sanno tutti i cittadini, ma due di loro per attenzionare il problema hanno scritto alla direzione generale di Poste Italiane.

Stanchi di perdere tempo allo sportello Postamat delle poste italiane di via Alferina, Alessandro Caprino Miceli e Ivan Parasiliti hanno inviato una Pec alla direzione generale di poste Italiane spa. Nella pec viene chiesta la sostituzione dello sportello Postamat con uno di ultima generazione che sia tecnologicamente più avanzato.

Nella comunicazione Caprino Miceli e Parasiliti hanno evidenziato l’obsolescenza dello sportello, il disagio che le utenze beneficiarie sono costrette a subire ogni giorno “congestionando spesso l’ufficio postale di Tortorici”.

Viene anche precisato nella Pec che “l’erogazione di servizi efficaci ed efficienti non solo sarà in grado di accorciare le distanze e agevolare relazioni, ma anche favorirne lo sviluppo, la coesione sociale e territoriale. Inoltre, si legge nella nota, la sostituzione ne garantirebbe una maggiore tutela tramite il sistema elettronico antiskimming per impedire la clonazione delle carte.

A questo – proseguono i due cittadini oricensi – si aggiungerebbe la possibilità per gli utenti di effettuare nuove operazioni non consentite allo stato attuale dallo sportello Postamat di Tortorici.

Adesso – concludono i due oricensi – non ci resta che attendere e augurarci, come è giusto che sia, la sostituzione dello sportello Postamat, così come è stato fatto nei comuni”.