Piano Battaglia (Pa): San Martino porta la prima neve

San Martino porta i primi fiocchi di neve a Piano Battaglia nel palermitano. E’ arrivata e, viste le temperature era abbastanza prevedibile che i fiocchi di neve si posassero sui monti più alti del territorio. Piano Battaglia dunque ricoperta da una prima fase di fiocchi di neve e temperature che hanno mantenuto ciò che tutti pensavano.

Temperature che si sono abbassate vertiginosamente sul territorio delle Madonie e paesi che si sono visti avvolgere da freddo e soprattutto piogge, tuoni e fuulmini di questi ultimi giorni. Tempo variabile e situazione che ha messo di fronte tanta gente a prendere direttamente giubbotti e piumini, passando direttamente dall’estate all’inverno.

Fine settimana che manterrà gli sbalzi di 10-12°© rispetto a una decina di giorni fa e, per qualche giorno dovrebbe mantenere le attuali temperature fredde, senza meravigliarsi nuovamente di eventuali cambi repentini tra alti e bassi che, devono per forza far trovare impreparati i cittadini che non sanno come comportarsi e mettere in conto già influenza e riscaldamenti a “manetta”, quindi al calduccio.

Antonio David