Barcellona Pozzo di Gotto (Me): teatro Mandanici, l’illusionista Strizzi avvince la platea

È con la delicatezza dei grandi circensi, l’arte di far vedere ciò che non c’è e far scomparire ciò che si ha davanti agli occhi, la magia delle ombre cinesi e quella della sand art che Oscar Strizzi, mimo e illusionista che si esibisce nei più importanti festival del genere, diventa al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese un particolarissimo “Mago di Oz” incamminato lungo le vie del “Paese delle Meraviglie”.

E le risate, le espressioni di meraviglia, i commenti, gli applausi dei tanti giovani e giovanissimi in platea diventano lo spettacolo nello spettacolo, trasformando la domenica pomeriggio di “Teatro in Famiglia” in una vera e propria festa.

Con una sottolineatura speciale per i cani, gli elefanti, le civette, i cammelli, ma anche gli Alfred Hitchcock, i John Wayne, gli Arnold Schwarzenegger, i Luciano Pavarotti creati dalle sue mani sapienti con l’ausilio di un semplice proiettore, Oscar Strizzi ha letteralmente “agganciato” il suo pubblico, coinvolgendolo e accompagnandolo da uno stupore all’altro, tra sorrisi e ammiccamenti, sempre raffinato e capace di piena sintonia con gli spettatori, grandi e piccini.

Dai nonni ai nipotini, dai più piccoli agli adolescenti, la sala del Teatro Mandanici è stata piacevolmente invasa dall’atmosfera di una domenica speciale. Una perfetta inaugurazione del ciclo “Teatro in Famiglia” che proseguirà con “Giufà, un viaggio per conoscere, per capire, per crescere” (26 gennaio 2020, ore 18) del Centro Studi Artistici, per la regia di Carmelo R. Cannavò, e con “La gazza ladra” (22 marzo 2020, ore 18), spettacolo con la regia di Emanuele Gamba, ispirato all’opera di Luzzati e alle musiche di Rossini.

Il prossimo appuntamento del cartellone del teatro Mandanici è però con la grande prosa: il 30 novembre 2019 alle ore 21, infatti, sarà di scena il capolavoro di Shakespeare, “La tempesta”, per la regia di Roberto Andò e con Renato Carpentieri protagonista in un cast all stars. Biglietteria on line sui circuiti Tickettando – TicketOne (possibile acquistare i biglietti anche con 18App e Bonus Cultura). Botteghino in teatro dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13, martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Informazioni tel. 331.6703392.