Santa Venerina (Ct): l’ora di lezione non basta

Lunedì prossimo 11 novembre alle 17.00 il coro Santa Venerina Pueri accoglierà il presidente della regione Nello Musumeci all’istituto comprensivo in occasione del progetto “L’ora di lezione non basta” promosso dall’associazione nazionale Senza zaino-per una scuola comunità.

Quella di Santa Venerina è una delle 15 scuole d’eccellenza in Italia che si sono aggiudicate un finanziamento di 110 mila euro per avviare una serie di interventi sperimentali che hanno tra gli obiettivi principali il contrasto della povertà educativa e la diffusione di un nuovo modello di scuola fondato sui concetti di inclusione e cooperazione.

Dopo i saluti di Musumeci, prenderanno la parola il sindaco di Santa Venerina, Salvatore Greco e la dirigente scolastica, Mariangiola Garraffo. “Alla presenza del presidente della regione – spiega la dirigente scolastica – presenteremo il progetto alle famiglie e ai genitori degli alunni del plesso di Dagala del Re che saranno coinvolte nella valutazione dell’impatto del progetto da parte dell’università degli studi di Firenze.

Sarà anche l’occasione per presentare il brano inedito “Mi avevano insegnato” con testo e musica scritti da Pier Francesco Miccichè e da Maria Chaira Casà del coro Santa Venerina Pueri, diretto dal maestro Giuseppe Musumeci.

Il brano è in gara al prestigioso concorso “Musica contro le mafie.”. Il presidente della regione – prosegue – ci onorerà della sua presenza in virtù del fatto che il nostro progetto L’ora di lezione non basta, coinvolge solo due scuole siciliane: la nostra e la Giovanni XXIII di Acireale. Siamo lusingati – conclude la dirigente scolastica – che il nostro progetto sia arrivato anche al ministro della pubblica istruzione, tramite il sottosegretario Lucia Azzolina e conferma dell’interesse suscitato da L’ora di lezione non basta”.