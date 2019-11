Palermo: ricorso Vinca, i motivi del ricorso

Domani mattina nella sala Rostagno di palazzo delle Aquile a Palermo saranno presentati i motivi del ricorso, già notificato il 29 ottobre scorso contro la regione per l’annullamento del decreto che ha definito l’iter procedimentale per la VINCA, valutazione d’incidenza ambientale, per il rilascio di nuovi permessi di ricerca idrocarburi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, nell’area del fiume Tellaro.

Il forum siciliano acqua e beni comuni, per la prima volta insieme alle maggiori associazioni ambientaliste del territorio quali Legambiente Sicilia, zero waste Sicilia, Italia nostra e WWF, hanno dato mandato ad uno sperimentato team di avvocati, assistiti anche dal costituzionalista, Enzo Di Salvatore, estensore dei referendum sulle trivelle e componente del coordinamento nazionale No Triv, per il respingimento dell’istanza di prosecuzione della ricerca idrocarburi in Val di Noto.

Alla conferenza stampa di domani saranno presenti gli avvocati Nicola Giudice e Felice Bonfanti per illustrare le ragioni di illegittimità al Tar. All’incontro interverranno la portavoce del forum ABC, Antonella Leto; i presidenti Gianfranco Zanna per Legambiente Sicilia; Beniamino Ginatempo per Zero waste Sicilia; Leandro Janni per Italia nostra e Francesco Andaloro per il WWF e Salvatore Mauro, attivista del coordinamento nazionale No Triv sull’interesse ad agire con un lavoro in rete come nuovo paradigma per la tutela della salute, dell’ambiente e di un Green new deal in Sicilia.