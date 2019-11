Gravina (Ct): disagio abitativo, l’amministrazione incontra il Sunia

Incontro al comune di Gravina di Catania fra il sindaco Massimiliano Giammusso, l’assessore ai servizi sociali e alla famiglia Franco Licciardello e la segretaria regionale del Sunia Cgil, Giusy Milazzo. All’incontro ha partecipato anche il responsabile del XI servizio Santo Lagona. Al centro dell’incontro il tema del disagio abitativo e le misure a sostegno delle famiglie a basso reddito che subiscono la perdita dell’alloggio.

Si è discusso sul possibile utilizzo dei fondi ex Gescal per la realizzazione di alloggi temporanei e sulla possibilità di introdurre un incentivo, come riduzione dell’Imu per chi affitta alle famiglie in condizione di disagio abitativo.

Si è trattato inoltre il tema dell’apertura di uno sportello unico per la casa con i comuni limitrofi interessando anche il distretto socio sanitario e una possibile collaborazione con l’agenzia casa del comune di Catania. L’amministrazione di Gravina di Catania promuoverà ulteriori incontri con i sindacati degli inquilini e le associazioni dei proprietari, per la sottoscrizione del nuovo accordo territoriale per i contratti concordati, così come un intervento nei confronti della Regione per migliorare il regolamento per l’utilizzo dei fondi per il contributo per la morosità incolpevole.