Catania: maltrattamento di animali, una denuncia

Agenti della polizia di Stato hanno denunciato una persona per maltrattamenti di animali. L’uomo è stato scoperto dagli agenti della squadra a cavallo e cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. A Calatabiano gli agenti hanno sequestrato due cavalli, privi di microchip in evidente stato di denutrizione e in pessime condizioni igienico sanitarie e 43 cani di varie razze ed età anche loro allevati in condizioni raccapriccianti.

Tutti gli animali venivano tenuti in locali fatiscenti, posti al piano terra dell’abitazione dell’uomo, privi di luce ed acqua e in evidente stato di abbandono.

I cagnolini erano costretti all’interno di una gabbia di piccole dimensioni e venivano alimentati grazie ad una testa di cinghiale per sviluppare in loro l’istinto di sopravvivenza e l’attitudine ad aggredire i cinghiali durante le battute di caccia.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale della polizia scientifica che effettuava i rilievi fotografici, nonché di personale veterinario dell’Asp.

Accertato lo stato di maltrattamento cui erano sottoposti gli animali affidati in custodia giudiziale al sindaco di Calatabiano, l’uomo è stato denunciato.