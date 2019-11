Tortorici (Me): verso il secondo presepe vivente

Dopo il successo dello scorso anno a Tortorici tutti gli abitanti e i borghigiani sono in fermento per preparare la seconda edizione del presepe vivente in programma il 5 gennaio del 2020 per le vie del centro storico.

Nei giorni scorsi era stato lanciato un appello su Facebook da parte della pagina delle associazioni riunite Pro Tortorici per partecipare ad una prima riunione e per candidarsi spontaneamente come figuranti del presepe vivente che si snoderà lungo il caratteristico centro storico.

Alla riunione si sono presentati in tantissimi tra bambini e adulti, tutti desiderosi di dare un contributo per la riuscita dell’evento che lo scorso anno aveva creato un’atmosfera magica nel cuore del centro nebroideo, supportati dai parroci che hanno dato la loro disponibilità a supportare la rappresentazione sacra. Grande disponibilità anche da parte dei proprietari di “catoi” che saranno messi a disposizione per le scene della natività. La manifestazione è organizzata anche per quest’anno dalle associazioni riunite Pro Tortorici e, in particolare, sarà possibile grazie all’impegno profuso da Floriana Buttafarro, vice presidente delle associazioni riunite e presidente del centro commerciale naturale oricense; Andrea Vanadia, ex presidente dell’associazione I Nudi e attuale consigliere di maggioranza e Laura Salvà, coordinatrice del gruppo Scout locale.