San Giovanni La Punta (Ct): rapinatore gentiluomo in manette

Prima l’ha rapinata e poi le ha fatto ritrovare la borsa vuota. È successo a San Giovanni La Punta nel catanese dove i carabinieri hanno arrestato Nunzio Campisi, 42 anni di Palagonia.

L’uomo dovrà rispondere del reato di rapina aggravata. Aveva scelto il territorio del comune di San Giovanni La Punta, ritenuto sufficientemente “distante” dal proprio paese come luogo dove effettuare le proprie scorribande in modo indisturbato. Così, a bordo della propria Renault Clio, transitava per le vie cittadine alla ricerca della preda migliore.

Il 27 agosto scorso in via Sottotenente Scalia il malfattore aveva adocchiato una 56enne ed entrava in azione con un’azzardatissima manovra che ha costretto la donna al muro con il rischio di gravi conseguenze, cercando di strapparle con violenza la borsa dal braccio sinistro.

La vittima gli ha opposto una vigorosa resistenza resa vana quando lo scalmanato l’ha colpita violentemente sul braccio facendole perdere la presa. La vittima è stata soccorsa dai passanti e condotta dai carabinieri. Nella borsa c’era il cellulare e 125 euro. La donna è riuscita a fornire una precisa descrizione del rapinatore e della sua auto.

Immediatamente sono state avviate le indagini dei carabinieri. Il malvivente, subito dopo il fatto, ha telefonato ad un recapito memorizzato nella rubrica del cellulare rubato, corrispondente alla sorella della vittima, per comunicare il luogo dove poter ritrovare la borsa, ovviamente depredata di tutto ciò che aveva valore. Per l’uomo si sono aperti i cancelli del carcere di Caltagirone.