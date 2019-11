Gangi (Pa): arriva Donacod

Arriva a Gangi, nel palermitano, l’app Donacod che permette di abbassare i costi scolastici e della mensa per le famiglie. Gangi, noto fino ad oggi per aver vinto l’edizione 2014 del concorso “Il borgo dei borghi” è il primo comune in Sicilia dove la refezione scolastica costa meno grazie all’app di una startup innovativa.

L’amministrazione siciliana ha aderito ad una piattaforma (Donacod) che permette ai genitori di accumulare, partecipando alle promozioni di esercizi commerciali ed aziende sponsor, dei buoni spesa che potranno poi essere utilizzati esclusivamente per pagare spese di tipo scolastico/educative o collegate al sistema scolastico.

I buoni Donacod si raccolgono a seguito di acquisti nei diversi esercizi commerciali aderenti o attraverso gli studia e vinci (rispondendo a domande su contenuti proposti da aziende sponsor).

Per raccogliere i buoni Donacod le famiglie devono scaricare gratuitamente l’app Donacod e registrarsi.

Conoscere il menu del giorno e tenere sempre sotto controllo il proprio borsellino, cioè il credito per poter usufruire del servizio di refezione. Sono alcune delle funzionalità aggiuntive di Donacod utilizzate dal comune di Gangi per garantire la trasparenza del servizio.

Inoltre, a Gangi con la app è possibile sostenere le spese degli istituti scolastici, donando i buoni Donacod, del comune, ossia gli istituti Polizzano e Salerno e pagare altri costi come le gite scolastiche, l’asilo nido, la scuola guida e le rette di varie associazioni del territorio tra cui scuola di equitazione, scuola tennis, scuola danza, ecc.

Il sindaco di Gangi, Francesco Migliazzo, dichiara che “l’obiettivo era de materializzare semplificando la gestione del servizio mensa. Con Donacod le nostre scuole hanno modo di indicare facilmente quanti bambini sono presenti, quanti fruiranno della mensa.

In breve tempo così le cucine vengono informate, attivandosi immediatamente e con precisione per preparare i pasti. Un vero e proprio risparmio di tempo e di denaro, un efficientamento importante per il nostro comune”.

La vicesindaco Marilina Barreca aggiunge che “la vera innovazione sta nel fatto che non solo l’utilizzo dell’applicazione ha un costo pari a zero per l’amministrazione comunale, per le scuole e per i genitori, ma permette addirittura di abbassare il costo del servizio per i genitori.

Attraverso la app, infatti, è possibile accumulare buoni spesa, andando ad acquistare nei negozi affiliati sul territorio oppure partecipando ad attività promozionali di sponsor.

I buoni spesa possono essere anche utilizzati per abbassare i costi legati al mondo della scuola, tra cui quelli relativi alla mensa.

“Il comune di Gangi – dichiara l’assessore alla pubblica istruzione, Angela Sminara – è il primo in Sicilia ad aver adottato questo sistema innovativo che, oltre a semplificare la vita di genitori e personale comunale e scolastico, riesce a migliorare la qualità e la trasparenza della relazione tra amministrazione, scuole e genitori e a rendere la comunicazione con le famiglie utenti tempestiva, efficace, puntuale e utile (i genitori possono avere in tempo reale gli aggiornamenti sul menu con le foto e altre informazioni utili).

Su un totale di 497 alunni, puntualizza Marcella Pintabona, amministratore unico di Donacod srl, “il 90% degli iscritti sono al servizio refezione. Su questi l’85% ha almeno un parente che ha già scaricato la app Donacod e si è registrato. Dei 290 parenti registrati, il 63% ha già raccolto almeno 1 buono Donacod facendo acquisti negli esercizi aderenti o partecipando agli Studia e vinci.

“Siamo molto contenti di questi primi dati – prosegue l’amministratore unico – indice di una buona sensibilità e attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti, presupposto essenziale per raggiungere il nostro obiettivo primario: aiutare le famiglie ad abbassare i costi educativi sostenendo il commercio locale”.