Catania: un incontro per non dimenticare

Domani venerdì 8 novembre alle 17.30 nell’aula 21 marzo della facoltà di scienze politiche di Catania in via Vittorio Emanuele si terrà un incontro per mantenere vivo il ricordo di tre vittime innocenti di mafia. Si tratta dell’ispettore Giovanni Lizzio, dell’agente penitenziario Luigi Bodenza e dell’avvocato Serafino Famà la cui morte ricorre il 9 novembre.

Per mantenere vivo il ricordo e per comprendere il terribile contesto in cui ebbero luogo quegli omicidi, il settore Memoria di Libera Catania ha organizzato un incontro con il dottore Sebastiano Ardita, membro del CSm e con le testimonianze di Flavia Famà, Pietro Bodenza eAntonio Guglielmino, familiari delle vittime.

Introduce Dario Montana di Libera Catania e modera la professoressa Francesca Longo dell’università di Catania. Prenderà parte all’incontro anche Francesco Priolo, rettore dell’università che porterà i saluti di tutta la facoltà. L’evento rientra nell’iniziativa di Libera “100 passi verso il 21 marzo” che quest’anno si celebrerà a Palermo.