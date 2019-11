Catania: aperto il bando di Scenario pubblico “le città visibili”

Scenario Pubblico/Centro Nazionale di Produzione della Danza (Catania), casa della Compagnia Zappalà Danza, e FARM Cultural Park (Favara) promuovono il bando “Le città visibili”. Si tratta di un progetto di residenze coreografiche finalizzato all’inclusione sociale attraverso la danza e i linguaggi del corpo.

Il bando “Le città visibili”, realizzato con il sostegno del MIBACT e di SIAE nell’ambito dell’iniziativa “Per chi Crea”, è suddiviso in due momenti: il primo si svolgerà nella primavera del 2020 tra Catania e Viagrande con il coinvolgimento del partner Viagrande Studios, il secondo tra giugno e luglio 2020 a Favara, nella provincia di Agrigento.

Il bando riguarda in particolare la seconda parte del progetto, denominato: “Le città visibili – Tramandare l’emancipazione”, che sarà incentrato su Farm Cultural Park e sul tema dell’empowerment femminile nell’ambito del quale si ricercano 4 coreografe donne, residenti in Italia e di età non superiore ai 35 anni.

Scenario pubblico/centro nazionale di produzione della danza (Catania), e FARM Cultural Park (Favara) sono due realtà da sempre impegnate a livellare il gap artistico della Regione Siciliana. Il bando rientra dunque tra le attività promosse per coinvolgere e avvicinare il pubblico, con rinnovata curiosità, alla danza contemporanea e alle pratiche artistiche. Le due realtà sono infatti da sempre impegnate nell’individuare nuove e differenti modalità per dare linfa culturale al territorio, nonché nel promuovere la riflessione su tematiche che ci riguardano da vicino come l’inclusione sociale delle minoranze culturali, etniche e demografiche.

