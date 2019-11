Adrano (Ct): moglie liberata dal marito violento

L’ennesimo arresto nel catanese di un marito violento. Ad Adrano i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne del posto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nei confronti della moglie di 35 anni.

L’uomo, già condannato nel 2015 dai giudici del tribunale di Catania a 3 anni di reclusione, pena sospesa, per violazione degli obblighi assistenziali, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce, ha continuato nella sua azione vessatoria nei confronti della donna. Violenze e minacce sempre perpetrate alla presenza dei quattro figli minori di età compresa tra un anno e 12 anni.

Come accertato dai carabinieri la scorsa sera intervenuti nell’abitazione su richiesta d’aiuto della poveretta, che poco prima era stata nuovamente picchiata di fronte ai bambini, trovati in lacrime in corridoio. I carabinieri hanno trovato sul divano lo sportello del forno che l’uomo aveva divelto per lanciarlo contro la donna. I carabinieri sono riusciti anche a sentire l’ennesima minaccia rivolta dall’aggressore alla moglie che le diceva: “ora sei contenta, ti prendo a schiaffi!”.

La donna è stata medicata all’ospedale Santissima Addolorata di Biancavilla. L’arrestato è stato associato al carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione del giudice per le indagini preliminari.