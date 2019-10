Barcellona Pozzo di Gotto (Me): preoccupazione della Cgil per la bocciatura del bilancio consolidato

Ieri il consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, ha bocciato il bilancio consolidato. In merito la funzione pubblica della Cgil esprime fortissima preoccupazione.

“Da troppi anni i lavoratori lottano per fuoriuscire da un tunnel, quello del precariato, che percorrono ormai da oltre trent’anni e non possiamo sicuramente accettare che la bocciatura del bilancio consolidato nella seduta consiliare di ieri – affermano il segretario Francesco Fucile e la rsu della Fp Cgil – metta a repentaglio tutta l’impalcatura della stabilizzazione. La Fp Cgil chiede con forza all’amministrazione comunale e all’intero civico consesso un atto di responsabilità affinché nel più breve tempo possibile si elimini questo vulnus all’impianto della stabilizzazione.

I precari del comune di Barcellona – proseguono i sindacalisti – si riuniranno in assemblea lunedì 4 novembre. In quella sede, se non ci dovessero essere notizie rassicuranti, sentiti i lavoratori, avvieremo tutte le procedure per la proclamazione dello stato di agitazione con eventuale sospensione di ogni attività straordinaria”.