Catania: protocollo tra teatro Stabile ed ente scuola edile

Teatro ed edilizia, due mondi diversi ma non distanti se ad avvicinarli sono l’impegno per il patrimonio culturale e le buone prassi per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un’intesa grazia alla quale a Catania l’ente scuola edile concederà gratuitamente al teatro stabile l’utilizzo dei propri spazi per poter allestire le scenografie destinate agli spettacoli della stazione 2019/2020.

“La missione principale della scuola edile –afferma il suo presidente Giuseppe Alì – è divulgare le pratiche per la salute e la sicurezza sul lavoro in tutti i tipi di cantieri. E il palcoscenico teatrale che cosa è, se non un cantiere di arte e cultura, dove si costruiscono scene, ambientazioni e personaggi? Inoltre, il valore del protocollo è quello di un supporto reciproco. Il nostro ente – prosegue Alì – sostiene con questo gesto concreto l’industria teatrale catanese che dall’ultimo decennio conosce una fase delicata di rinnovamento e rilancio.

Viceversa, il teatro stabile contribuirà all’attività della scuola edile con la messa in scena di uno spettacolo sul tema della sicurezza sul lavoro. Il titolo dello spettacolo sarà “Scintille” e presto saremo al lavoro per definire i dettagli organizzativi”.

“La costruzione della scenografia è uno dei momenti più importanti della realizzazione di uno spettacolo – dichiara il direttore del teatro stabile di Catania Laura Sicignano – Dopo anni, in occasione delle nuove produzioni 2019, possiamo ricominciare a costruire negli spazi messi a disposizione dall’Ente Scuola. Abbiamo cominciato con “Antigone”, spettacolo inaugurale della stagione 19/20. L’accordo tra i due enti rappresenta un virtuoso modello di collaborazione in cui i soggetti coinvolti diventano promotori del benessere del territorio, attraverso un investimento nella cultura. La scena di Antigone, dopo aver debuttato a Catania, viaggerà in tutta Italia, durante la tournée: da Napoli a Milano, passando per Genova e Firenze, raccontando a tutta Italia una buona pratica culturale a favore dei cittadini”.